В Раде анонсировали ещё одну отставку в офисе Зеленского после увольнения Ермака
Обложка © ТАСС / FABIO CIMAGLIA
Замглавы офиса Владимира Зеленского Алексей Кулеба также будет отправлен в отставку. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, отметив, что решение уже готовится. Информация появилась спустя несколько часов после новости об увольнении Андрея Ермака.
Напомним, что Владимир Зеленский подписал указ об отставке Ермака — многолетнего руководителя ОП и ключевой фигуры в его окружении.
Сегодня, 28 ноября, детективы НАБУ нагрянули с обысками к Ермаку. Они считают, что он связан с делом бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского, относительно хищений в области энергетики. Теперь Ермаку могут предъявить обвинение. Украинские СМИ уже констатировали, что отставка Ермака может лишить Зеленского контроля над властью.
