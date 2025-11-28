В Раде анонсировали ещё одну отставку в офисе Зеленского после увольнения Ермака

Замглавы офиса Владимира Зеленского Алексей Кулеба также будет отправлен в отставку. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, отметив, что решение уже готовится. Информация появилась спустя несколько часов после новости об увольнении Андрея Ермака.