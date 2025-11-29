Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
29 ноября, 02:37

В Турции назвали возможную причину ЧП на танкере Kairos

Обложка © ТАСС / DPA

В Турции продолжается пожар на танкере Kairos, который шёл в Россию. Его тушат с помощью местного спасательного судна, периодически слышны взрывы, но судно остаётся на плаву. Об этом сообщает A haber.

На борту находились 25 человек: 19 из Китая, 4 из Бангладеш, по одному из Индонезии и Мьянмы. Никто не пострадал, всех доставили на берег.

На судне Virat, где также произошёл взрыв, возгорания уже нет, однако корпус повреждён. Турецкие ведомства — МИД, Минобороны и разведка — следят за развитием событий.

Как отмечает телеканал, вопрос о причинах происшествия остаётся открытым. Среди версий — атака дрона или подрыв на мине. Окончательные выводы дадут экспертиза и отчёт комиссии.

Оба танкера направлялись в Россию под флагом Гамбии.

Граждан РФ не оказалось на борту загоревшегося в Чёрном море танкера
Ранее Life.ru писал, что в Чёрном море, в 28 милях от берегов Турции, вспыхнул танкер Kairos. Известно, что судно шло в Новороссийск без груза. Пожар, как утверждается, начался «из-за внешнего воздействия». Турецкие спасатели провели успешную эвакуацию всех членов экипажа судна.

Тимур Хингеев
