В Турции назвали возможную причину ЧП на танкере Kairos

В Турции продолжается пожар на танкере Kairos, который шёл в Россию. Его тушат с помощью местного спасательного судна, периодически слышны взрывы, но судно остаётся на плаву. Об этом сообщает A haber.

На борту находились 25 человек: 19 из Китая, 4 из Бангладеш, по одному из Индонезии и Мьянмы. Никто не пострадал, всех доставили на берег.

На судне Virat, где также произошёл взрыв, возгорания уже нет, однако корпус повреждён. Турецкие ведомства — МИД, Минобороны и разведка — следят за развитием событий.

Как отмечает телеканал, вопрос о причинах происшествия остаётся открытым. Среди версий — атака дрона или подрыв на мине. Окончательные выводы дадут экспертиза и отчёт комиссии.

Оба танкера направлялись в Россию под флагом Гамбии.