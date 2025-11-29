Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 ноября, 08:18

«Из золотого идола в жертвы»: В Британии объявили о «списании» Зеленского

Британский политик Фергюссон: Глобалисты решили избавиться от Зеленского

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OSCAR GONZALEZ FUENTES

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OSCAR GONZALEZ FUENTES

Западные политические круги намерены избавиться от Владимира Зеленского. Причиной является нарастающий коррупционный скандал на Украине, написал в соцсети X британский политик Джим Фергюссон.

«С Зеленским покончено. Глобалисты решили от него избавиться. Момент, которого все ждали, наконец настал. Владимир Зеленский — некогда золотой идол СМИ, идеальная марионетка глобалистов и самый полезный актив Запада — теперь приносится в жертву», — говорится в сообщении.

Фергюссон также отметил, что глава киевского режима находится в крайне тяжёлом положении из-за расследований НАБУ и САП, ухода своих ближайших соратников и ослабления поддержки со стороны Запада.

Американский экономист подсчитал, сколько миллиардов своровала хунта Зеленского
Американский экономист подсчитал, сколько миллиардов своровала хунта Зеленского

Ранее Владимир Зеленский отправил в отставку своего ближайшего соратника Андрея Ермака. В итоге бывший глава ОП Украины заявил, что теперь он отправится на фронт, но в это особо никто не верит. Политологи считают, что дальше НАБУ возьмётся за самого главу киевского режима.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar