«Из золотого идола в жертвы»: В Британии объявили о «списании» Зеленского
Британский политик Фергюссон: Глобалисты решили избавиться от Зеленского
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OSCAR GONZALEZ FUENTES
Западные политические круги намерены избавиться от Владимира Зеленского. Причиной является нарастающий коррупционный скандал на Украине, написал в соцсети X британский политик Джим Фергюссон.
«С Зеленским покончено. Глобалисты решили от него избавиться. Момент, которого все ждали, наконец настал. Владимир Зеленский — некогда золотой идол СМИ, идеальная марионетка глобалистов и самый полезный актив Запада — теперь приносится в жертву», — говорится в сообщении.
Фергюссон также отметил, что глава киевского режима находится в крайне тяжёлом положении из-за расследований НАБУ и САП, ухода своих ближайших соратников и ослабления поддержки со стороны Запада.
Ранее Владимир Зеленский отправил в отставку своего ближайшего соратника Андрея Ермака. В итоге бывший глава ОП Украины заявил, что теперь он отправится на фронт, но в это особо никто не верит. Политологи считают, что дальше НАБУ возьмётся за самого главу киевского режима.
Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.