Западные политические круги намерены избавиться от Владимира Зеленского. Причиной является нарастающий коррупционный скандал на Украине, написал в соцсети X британский политик Джим Фергюссон.

«С Зеленским покончено. Глобалисты решили от него избавиться. Момент, которого все ждали, наконец настал. Владимир Зеленский — некогда золотой идол СМИ, идеальная марионетка глобалистов и самый полезный актив Запада — теперь приносится в жертву», — говорится в сообщении.

Фергюссон также отметил, что глава киевского режима находится в крайне тяжёлом положении из-за расследований НАБУ и САП, ухода своих ближайших соратников и ослабления поддержки со стороны Запада.