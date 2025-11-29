Песков: Политическая неопределённость из-за скандала на Украине растёт быстро

Комментируя украинский скандал, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул стремительный рост неопределённости. По его словам, сейчас крайне сложно делать какие-либо прогнозы относительно будущего.

«Политическая неопределённость, вызванная этим скандалом, растёт, и растёт очень быстро, день ото дня. Вряд ли сейчас можно делать прогнозы относительно того, что произойдёт дальше», — заявил Песков телеканалу CNN.