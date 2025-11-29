Россия и США
29 ноября, 12:19

Песков: Политическая неопределённость из-за скандала на Украине растёт быстро

Обложка © Life.ru

Комментируя украинский скандал, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул стремительный рост неопределённости. По его словам, сейчас крайне сложно делать какие-либо прогнозы относительно будущего.

«Политическая неопределённость, вызванная этим скандалом, растёт, и растёт очень быстро, день ото дня. Вряд ли сейчас можно делать прогнозы относительно того, что произойдёт дальше», заявил Песков телеканалу CNN.

Напомним, что детективы НАБУ недавно пришли с обысками к Андрею Ермаку. Они считают, что он связан с делом Миндича и хищениями в области энергетики. Теперь ему готовятся предъявить обвинение.

