Песков: Политическая неопределённость из-за скандала на Украине растёт быстро
Обложка © Life.ru
Комментируя украинский скандал, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул стремительный рост неопределённости. По его словам, сейчас крайне сложно делать какие-либо прогнозы относительно будущего.
«Политическая неопределённость, вызванная этим скандалом, растёт, и растёт очень быстро, день ото дня. Вряд ли сейчас можно делать прогнозы относительно того, что произойдёт дальше», — заявил Песков телеканалу CNN.
Напомним, что детективы НАБУ недавно пришли с обысками к Андрею Ермаку. Они считают, что он связан с делом Миндича и хищениями в области энергетики. Теперь ему готовятся предъявить обвинение.
