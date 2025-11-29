Мэр Таганрога предупредила о фейках про отравленные конфеты и купюры в городе
Обложка © Telegram / Светлана Камбулова
Мэр Таганрога Светлана Камбулова предупредила жителей о массовой рассылке фейков про отравленные купюры и конфеты, которые мошенники распространяют через интернет и мессенджеры. Глава города призвала таганрожцев сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
«Посеять панику и вывести из равновесия — такую цель поставили перед собой очередные мошенники. Дорогие мои таганрожцы, не ведитесь на такие «вбросы», — написала Камбулова в телеграм-канале.
Мэр подчеркнула, что враги пытаются использовать тревожную обстановку для деморализации населения.
Поднимать незнакомые предметы на улице в любом случае очень опасно, как подтвердил печальный случай в Красногорске, где пострадал подросток. Парень взял в руки смертельно опасную ловушку — свёрнутую десятирублёвую купюру с самодельным взрывным устройством мощностью 10 граммов в тротиловом эквиваленте. Юноше оторвало пальцы. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство.
