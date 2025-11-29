Мэр Таганрога предупредила о фейках про отравленные конфеты и купюры в городе

Мэр Таганрога Светлана Камбулова предупредила жителей о массовой рассылке фейков про отравленные купюры и конфеты, которые мошенники распространяют через интернет и мессенджеры. Глава города призвала таганрожцев сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

«Посеять панику и вывести из равновесия — такую цель поставили перед собой очередные мошенники. Дорогие мои таганрожцы, не ведитесь на такие «вбросы», — написала Камбулова в телеграм-канале.

Мэр подчеркнула, что враги пытаются использовать тревожную обстановку для деморализации населения.