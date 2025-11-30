Истребитель ВВС США перехватил частный самолёт близ резиденции Трампа

Истребитель ВВС США осуществил перехват гражданского самолёта, нарушившего временное ограничение полётов в воздушном пространстве над городом Палм-Бич в штате Флорида. Как сообщает командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), инцидент произошёл в районе расположения резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго.

В опубликованном заявлении на странице в социальной сети X уточняется, что для перехвата был задействован истребитель F-16, после чего нарушитель был благополучно эвакуирован из закрытой зоны.