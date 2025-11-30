Четыре человека погибли при стрельбе на детском празднике в Калифорнии

В калифорнийском городе Стоктон неизвестный открыл прицельный огонь по посетителям местного кафе, где проходило мероприятие для детей. Как сообщает CBS News, в результате инцидента погибли четыре человека, ещё 14 человек получили ранения различной степени тяжести.