Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 ноября, 05:08

Четыре человека погибли при стрельбе на детском празднике в Калифорнии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Matt Gush

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Matt Gush

В калифорнийском городе Стоктон неизвестный открыл прицельный огонь по посетителям местного кафе, где проходило мероприятие для детей. Как сообщает CBS News, в результате инцидента погибли четыре человека, ещё 14 человек получили ранения различной степени тяжести.

Неизвестный устроил стрельбу в калифорнийском Стоктоне, среди жертв есть несовершеннолетние. Видео © X / R A W S A L E R T S

Среди жертв есть несовершеннолетние. Точные мотивы преступника пока устанавливаются. На данный момент стрелок остаётся на свободе, правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия.

Стрельба прервала церемонию зажжения рождественской ели в США, ранены четверо
Стрельба прервала церемонию зажжения рождественской ели в США, ранены четверо

Ранее в США стрельба произошла прямо возле Белого дома. Двое бойцов Нацгвардии США получили огнестрельные ранения. В совершении преступления подозревается 29-летний мигрант из Афганистана, который также получил серьёзные ранения. Дональд Трамп после этого заявил о необходимости выдворения всех нелегальных мигрантов из США и потребовал тщательной проверки всех граждан Афганистана, находящихся на территории страны.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • США
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar