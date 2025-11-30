Песков: Зеленский допустил много-много политических ошибок
Обложка © Life.ru
Владимир Зеленский допустил множество политических промахов, позволив западным странам устанавливать контроль над украинскими государственными структурами. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«У него было много-много ошибок политических, когда принимались законопроекты, потом откатывали обратно. У них свои взаимоотношения с западниками, которые так или иначе контролируют НАБУ и другую структуру. Конечно же, сейчас, когда идет тенденция к выходу на мирное урегулирование, там очень много игроков», — отметил Песков.
Ранее Песков отмечал, что ситуация с коррупционным скандалом в Незалежной способствует стремительному нарастанию непредсказуемости. Как он указывал, в текущих условиях строить какие-либо прогнозы на перспективу практически невозможно. Из-за скандала Зеленский даже был вынужден отправить в отставку Андрея Ермака. После этого бывший глава ОП Украины изъявил желание отправиться на фронт, но с его «заслугами» ему, скорее, надо думать об отправке на скамью подсудимых, ведь в конгрессе США уже требуют провести аудит всей помощи Киеву.
Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.