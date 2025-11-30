Россия и США
30 ноября, 10:39

«Каждый день — упущенный»: Песков жёстко высказался о положении Зеленского

Псков указал на ухудшение положения Зеленского и его режима с каждым днём

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что положение Киева продолжает стремительно ухудшаться — как внутри страны, так и на линии боевых действий. По его словам, каждый прожитый Киевом день без движения к переговорам лишь усугубляет ситуацию.

«Однозначным является одно: каждый день для Зеленского и для киевского режима — это упущенный день. Каждый следующий день их позиции ухудшаются и внутри страны, и на фронтах», — сказал Песков в ответ на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

Sunday Times заявила о борьбе Зеленского «за личное выживание» после отставки Ермака

Напомним, на фоне громкого коррупционного скандала на Украине начались обыски у Андрея Ермака, не дожидаясь окончания которых он решил уволиться. Владимир Зеленский принял отставку ближайшего соратника. Однако не исключено, что Ермак может договориться с Западом об иммунитете. Сам экс-госслужащий заявил, что отправляется на фронт.

