Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что положение Киева продолжает стремительно ухудшаться — как внутри страны, так и на линии боевых действий. По его словам, каждый прожитый Киевом день без движения к переговорам лишь усугубляет ситуацию.

«Однозначным является одно: каждый день для Зеленского и для киевского режима — это упущенный день. Каждый следующий день их позиции ухудшаются и внутри страны, и на фронтах», — сказал Песков в ответ на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина.