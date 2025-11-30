Как в Петербурге реставрируют исторические здания

В Санкт-Петербурге продолжается уникальная для России программа по реставрации исторического облика Невского проспекта, в ходе которой для каждого здания-памятника разрабатывается индивидуальный подход, исключающий ошибки. Это кропотливый труд специалистов, историков и архитекторов, которые тщательно изучают архивные материалы, чтобы определить, насколько текущее состояние дома соответствует его первоначальному виду и что именно необходимо восстановить.

Особенностью работ 2025 года стало решение сложных архитектурных задач — в рамках программы уже отремонтированы 16 крыш и 14 фасадов, восемь из которых принадлежат объектам культурного наследия. Внешний облик зданий должен в точности соответствовать эпохе их постройки, поэтому воссоздаются даже самые сложные элементы. Одной из ключевых сложностей, по словам реставраторов, является точное попадание в исходный цветовой оттенок, поскольку доходные дома за свою историю многократно перекрашивались и перестраивались.

Для восстановления уникального декора — лепнины, деревянных окон и дверей с историческим профилем — работают специальные мастерские. Параллельно с этим в зданиях, где каждая деталь находится под охраной государства, модернизируются инженерные системы. Полное обновление крыш и фасадов на Невском проспекте планируется завершить в следующем году, а все реставрационные работы — к 2027 году, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».