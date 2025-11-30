Путин остроумно пошутил над киргизским значением фразы «идти налево»
Президент РФ Владимир Путин узнал об ином значении фразы «идти налево» во время своего визита в Киргизию. Политик даже пошутил, что ходить «туда» не постыдно, если знать киргизские традиции. Об этом рассказал в телеграм-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.
Путин пошутил над значением фразы «идти налево». Видео © Telegram / ЗАРУБИН
Всё началось с того, что лидеров государств-участников провели по юртам и познакомили с национальными обычаями. Политикам пояснили, что правая часть юрты всегда считалась женской половиной, и там находились предметы для ведения хозяйства и посуда, а вот левая — это мужская половина. Поэтому заходя в юрту, глава семейства всегда «шёл налево».
«Когда мужчине говорили «иди налево» — здесь ничего плохо не было?» — переспросил Путин.
«Ничего плохого не было», — ответил с улыбкой сопровождающий.
Напомним, что по итогам переговоров в Бишкеке президенты России и Республики Кыргызстан Владимир Путин и Садыр Жапаров подписали совместное заявление об укреплении союзничества. Вечером 27 ноября российский лидер улетел из Киргизии. По мнению экспертов, Путин предпринимает стратегически важные шаги, пока западные страны обсуждают детали мирного плана по Украине, в частности президент укрепляет ОДКБ.
Обложка © Life.ru