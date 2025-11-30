Путин остроумно пошутил над киргизским значением фразы «идти налево»

Президент РФ Владимир Путин узнал об ином значении фразы «идти налево» во время своего визита в Киргизию. Политик даже пошутил, что ходить «туда» не постыдно, если знать киргизские традиции. Об этом рассказал в телеграм-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Путин пошутил над значением фразы «идти налево». Видео © Telegram / ЗАРУБИН

Всё началось с того, что лидеров государств-участников провели по юртам и познакомили с национальными обычаями. Политикам пояснили, что правая часть юрты всегда считалась женской половиной, и там находились предметы для ведения хозяйства и посуда, а вот левая — это мужская половина. Поэтому заходя в юрту, глава семейства всегда «шёл налево».

«Когда мужчине говорили «иди налево» — здесь ничего плохо не было?» — переспросил Путин.

«Ничего плохого не было», — ответил с улыбкой сопровождающий.