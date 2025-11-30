Зеленский назначил своим советником бывшего посла Украины в США

Владимир Зеленский в соцсети сообщил, что назначил бывшего посла Украины в США Оксану Маркарову своим советником по вопросам восстановления и инвестиций. Одной из обязанностей чиновницы станет укрепление контактов со «стратегическими партнёрами» страны.

«С сегодняшнего дня Оксана Маркарова продолжит помогать нашему государству в качестве моего советника по вопросам восстановления Украины и инвестиций. В её задачи теперь будут входить консультации по вопросам, которые усиливают Украину», — сказано в тексте.

Зеленский пояснил, что чиновница будет формировать хороший бизнес-климат на Украине, усиливать финансовую устойчивость страны, привлекать инвестиций и планировать восстановление экономики вместе с зарубежными «стратегическими партнёрами». Маркарова занимала должность министра финансов Украины (2018 — 2020 годы), а затем работала послом страны в США (2021 год — 27 августа 2025 год).