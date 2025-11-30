Зеленский назначил своим советником бывшего посла Украины в США
Обложка © ТАСС / АР
Владимир Зеленский в соцсети сообщил, что назначил бывшего посла Украины в США Оксану Маркарову своим советником по вопросам восстановления и инвестиций. Одной из обязанностей чиновницы станет укрепление контактов со «стратегическими партнёрами» страны.
«С сегодняшнего дня Оксана Маркарова продолжит помогать нашему государству в качестве моего советника по вопросам восстановления Украины и инвестиций. В её задачи теперь будут входить консультации по вопросам, которые усиливают Украину», — сказано в тексте.
Зеленский пояснил, что чиновница будет формировать хороший бизнес-климат на Украине, усиливать финансовую устойчивость страны, привлекать инвестиций и планировать восстановление экономики вместе с зарубежными «стратегическими партнёрами». Маркарова занимала должность министра финансов Украины (2018 — 2020 годы), а затем работала послом страны в США (2021 год — 27 августа 2025 год).
Ранее, 28 ноября, глава киевского режима принял отставку руководителя своего офиса Андрея Ермака. Теперь украинскую делегацию на мирных переговорах будет возглавлять Рустем Умеров вместо Ермака. Сам уволенный чиновник заявил, что не питает обиды к Зеленскому и якобы сохраняет с ним дружеские отношения.
