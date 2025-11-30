Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 ноября, 11:57

Уголовное дело против Ермака завели в УВД ВГА Харьковской области

Обложка © ТАСС / Markus Schreiber / АР

Обложка © ТАСС / Markus Schreiber / АР

Управление внутренних дел военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области возбудило уголовного дела в отношении бывшего руководителя Офиса главы Владимира Зеленского Андрея Ермака. Об этом сообщается в Telegram-канале УВД.

«Ермак Андрей Борисович <...> подозревается в пособничестве (ч. 5 ст. 33 УК РФ), в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны (ст. 353 УК РФ), применении запрещённых средств и методов ведения войны (ст. 356 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Ермак также отнесён УВД к категории участников незаконного вооружённого формирования. При этом ведомство не предоставило уточнённых фактов преступлений, в которых подозреваемый причастен на территории Харьковской области.

Ермак пообщался с Зеленским «один на один» в его кабинете на Банковой
Ермак пообщался с Зеленским «один на один» в его кабинете на Банковой

Напомним, на фоне громкого коррупционного скандала на Украине начались обыски у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, не дожидаясь окончания которых он подал в отставку. Глава киевского режима принял отставку чиновника 28 ноября. Бывший госслужащий заявил, что отправляется на фронт. Хотя многие сочли это попыткой уйти от ответственности по делу о коррупции. Теперь украинскую делегацию на мирных переговорах будет возглавлять Рустем Умеров вместо Ермака. Сам уволенный чиновник заявил, что не питает обиды к Зеленскому и якобы сохраняет с ним дружеские отношения.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Андрей Ермак
  • Украина
  • Дело Миндича
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar