Уголовное дело против Ермака завели в УВД ВГА Харьковской области
Обложка © ТАСС / Markus Schreiber / АР
Управление внутренних дел военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области возбудило уголовного дела в отношении бывшего руководителя Офиса главы Владимира Зеленского Андрея Ермака. Об этом сообщается в Telegram-канале УВД.
«Ермак Андрей Борисович <...> подозревается в пособничестве (ч. 5 ст. 33 УК РФ), в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны (ст. 353 УК РФ), применении запрещённых средств и методов ведения войны (ст. 356 УК РФ)», — говорится в сообщении.
Ермак также отнесён УВД к категории участников незаконного вооружённого формирования. При этом ведомство не предоставило уточнённых фактов преступлений, в которых подозреваемый причастен на территории Харьковской области.
Напомним, на фоне громкого коррупционного скандала на Украине начались обыски у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, не дожидаясь окончания которых он подал в отставку. Глава киевского режима принял отставку чиновника 28 ноября. Бывший госслужащий заявил, что отправляется на фронт. Хотя многие сочли это попыткой уйти от ответственности по делу о коррупции. Теперь украинскую делегацию на мирных переговорах будет возглавлять Рустем Умеров вместо Ермака. Сам уволенный чиновник заявил, что не питает обиды к Зеленскому и якобы сохраняет с ним дружеские отношения.
