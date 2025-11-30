Уголовное дело против Ермака завели в УВД ВГА Харьковской области

Управление внутренних дел военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области возбудило уголовного дела в отношении бывшего руководителя Офиса главы Владимира Зеленского Андрея Ермака. Об этом сообщается в Telegram-канале УВД.

«Ермак Андрей Борисович <...> подозревается в пособничестве (ч. 5 ст. 33 УК РФ), в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны (ст. 353 УК РФ), применении запрещённых средств и методов ведения войны (ст. 356 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Ермак также отнесён УВД к категории участников незаконного вооружённого формирования. При этом ведомство не предоставило уточнённых фактов преступлений, в которых подозреваемый причастен на территории Харьковской области.