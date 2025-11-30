Песков подтвердил, что Уиткофф приедет в Россию

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф приедет в Россию в начале предстоящей недели. Подтверждение этому дал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что визит состоится до поездки Владимира Путина в Индию.

Ранее Life.ru сообщал, что в воскресенье, 30 ноября, во Флориде состоится встреча между украинской делегацией и представителями администрации США. Американскую делегацию на предстоящих переговорах представят госсекретарь Марко Рубио, специальный посланник главы Белого дома Стив Уиткофф, а также Джаред Кушнер — зять Трампа. Со стороны Украины переговорный процесс возглавит Рустем Умеров, новый секретарь СНБО, сменивший на этом посту ушедшего в отставку Андрея Ермака.