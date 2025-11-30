В Ереване двух человек силой вывели с литургии в церкви с участием Пашиняна

Двух человек силой вывели из церкви Сурб Саркис в Ереване во время литургии с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Они выкрикнули имя католикоса всех армян Гарегина II после того, как служитель не упомянул его в нарушение канонов. Очевидцы случившегося публикуют видео.

Правозащитник Ованнес Ишханян и активист Айк Дорунц были доставлены к полицейской машине. При этом в МВД Армении заявили, что задержанных нет, а людей удалили с территории для предотвращения инцидентов и обеспечения безопасности.

Инцидент в ереванском храме произошёл на фоне острого конфликта между церковью и властями. Ранее три видных архиерея, включая архиепископа Микаела Аджапахяна, получили тюремные сроки по обвинениям в «призывах к захвату власти» после критики правительства за уступки Азербайджану. Их аресты сопровождались столкновениями с верующими. Также был арестован известный меценат Самвел Карапетян за публичную критику властей, хотя позже он выиграл дело в международном арбитраже.