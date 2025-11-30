Юрист усмотрел уголовное преступление в шутке Лепса про отстрел журналистов

В шутке певца Григория Лепса об отстреле назойливых журналистов формально можно усмотреть признаки серьёзных правонарушений, полагает юрист Илья Русяев. По его словам, подобные формулировки затрагивают нормы уголовного законодательства — статью о воспрепятствовании деятельности СМИ, предусматривающую ответственность за угрозы в адрес журналистов, а также статью, запрещающую распространение идей, стимулирующих враждебное отношение к профессиональной группе.

При этом собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня» подчеркнул, что наличие соответствующих статей в УК РФ не гарантирует их применение в конкретном случае. Даже резкие высказывания, касающиеся применения насилия, сами по себе не образуют автоматически состав преступления. Для привлечения к уголовной ответственности необходимы доказательства конкретных действий, прямой угрозы в адрес определённого лица или подтверждённой цели помешать работе журналистов.

«В данном случае всё остается на уровне громкой реплики, юридически не переходящей границ, установленных уголовным правом», — заключил эксперт.

Напомним, раннее Григорий Лепс заявил, что хочет сыграть свадьбу на Красной площади с баром возле мавзолея. Певец подчеркнул, что на его свадьбе будут присутствовать лишь самые близкие люди, а журналистов будут «отстреливать по периметру». После этого в России потребовали отменить концерты Лепса.