Россиянам рассказали, где без опыта можно зарабатывать 70 тысяч в месяц

Представители рабочих профессий, такие как курьеры и разнорабочие, сегодня демонстрируют одни из самых высоких доходов, нередко опережая многих «белых воротничков», заявила HR-эксперт Эльмина Акбашева. По её словам, идеальной точкой входа для человека без специальных навыков является позиция разнорабочего, где можно начать с заработка 65-70 тысяч рублей в месяц, параллельно осваивая тонкости ремесла.

«Уровень зарплат в строительстве сильно варьируется в зависимости от квалификации, опыта и региона, но стартовые позиции предлагают конкурентоспособный доход», — подчеркнула собеседница «Газеты.ru».

Получив даже минимальный опыт и определившись с направлением, можно быстро увеличить доход — средняя зарплата по отрасли достигает 130 тысяч рублей. Резкий рост доходов каменщиков, бетонщиков и маляров связан с увеличением объёмов строительства, развитием городской инфраструктуры и острой нехваткой квалифицированных специалистов. Это вынуждает компании конкурировать за работников, предлагая всё более выгодные условия, объяснила эксперт.

К слову, сбежавший из России блогер Даня Милохин говорит, что вынужден работать курьером в службе доставки еды в Дубае и подрабатывать водителем такси. Однако в беседе с Life.ru заместитель председателя Комитета Госдумы по молодёжной политике Александр Толмачёв усомнился в том, что Милохин работает курьером.