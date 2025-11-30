Россия и США
30 ноября, 13:50

Россияне рассказали, при каких условиях будут готовы съехаться с партнёром

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Большинство россиян — 63,8% — готовы вступать в серьёзные отношения с партнёром, не имеющим собственной жилплощади, свидетельствуют результаты исследования, которые публикует «Газета.ru». По данным издания, скептически к отсутствию недвижимости у избранника относятся лишь 10,9% респондентов. Скорее всего, их настораживает нежелание партнёра съезжать от родителей, чем само отсутствие жилья.

Для 51% опрошенных поводом к переезду становятся искренние чувства, тогда как экономия времени на дорогу важна для 17%, а буквальная экономия — для 13,1%. Сегодня пары всё чаще консультируются о покупке жилья ещё до принятия решения, оценивая выгоду аренды, накоплений или совместной ипотеки, что делает отношения более устойчивыми. При этом 44,1% партнёров предпочитают решать финансовые вопросы по мере возникновения, ставя во главу угла комфорт.

Что касается сроков переезда, 34,4% респондентов считают оптимальным период в два-три месяца для проверки отношений на прочность, тогда как 14,6% готовы обсуждать совместное проживание в первые полгода. Настороженность к предложению съехаться проявляют 35,9% участников опроса, видя в этом попытку решить жилищный вопрос за чужой счёт. 22,4% просто привыкли жить с родителями.

Для 29% россиян ключевым фактором является гармония в отношениях, а не бытовые навыки партнёра, причём семейная гармония оказалась важнее наличия общих детей или животных. Оставаться вместе только ради них согласны лишь 12,9% респондентов.

