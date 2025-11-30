Кличко составил «рецепт» искоренения коррупции на Украине

Украина сможет избавиться от пожирающей её коррупции, если власти вернут демократию и создадут правительство «национальной сплочённости». Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко для издания «Украинская правда», комментируя громкий коррупционный скандал в стране.

«Коррупция — это производная от концентрации власти в нескольких кабинетах. Нам нужно выстоять. Для этого надо вернуться к смыслу, который так не любили в офисе президента. Вернуться к демократии», — пояснил Кличко.

Чиновник уверен, что следует созвать «правительство национальной сплоченности», как это сделано в Израиле или Великобритании. Иными словами, призвать к власти представителей всех парламентских фракций, объяснил мэр.