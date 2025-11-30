Кличко составил «рецепт» искоренения коррупции на Украине
Обложка © ТАСС / Zuma
Украина сможет избавиться от пожирающей её коррупции, если власти вернут демократию и создадут правительство «национальной сплочённости». Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко для издания «Украинская правда», комментируя громкий коррупционный скандал в стране.
«Коррупция — это производная от концентрации власти в нескольких кабинетах. Нам нужно выстоять. Для этого надо вернуться к смыслу, который так не любили в офисе президента. Вернуться к демократии», — пояснил Кличко.
Чиновник уверен, что следует созвать «правительство национальной сплоченности», как это сделано в Израиле или Великобритании. Иными словами, призвать к власти представителей всех парламентских фракций, объяснил мэр.
Напомним, 10 ноября НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) провело обыски у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского. Однако сам предприниматель успел сбежать из страны. Тем временем были обнародованы записи разговоров украинских чиновников, доказывающие коррупцию в киевском руководстве. На плёнках фигурируют голоса самого Зеленского, Миндича, экс-главы офиса украинского президента Андрея Ермака и других чиновников. Хищения совершались в сфере энергетики и вооружения. На фоне скандала Зеленский сделал вид, что ничего особенного не происходит, а затем отправился в турне по Европе.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.