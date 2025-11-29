Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 ноября, 10:04

Стало известно, что происходит с израильским особняком сбежавшего с Украины Миндича

Тимур Миндич. Обложка © djc.com.ua

Тимур Миндич. Обложка © djc.com.ua

Дом украинского бизнесмена и «кошелька» Владимира Зеленского Тимура Миндича, скрывающегося от коррупционного скандала, пустует в престижном пригороде Тель-Авива. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости», обнаруживший особняк в элитном районе Герцлия.

Дом расположен на улице Галей Тхелет в сотне метров от средиземноморского пляжа. По соседству находятся виллы дипломатов и резиденции израильских бизнесменов. Интересно, что неподалёку также находится особняк украинского олигарха Игоря Коломойского*.

Медведчук утверждает, что на плёнках Миндича записаны голос и команды Зеленского
Медведчук утверждает, что на плёнках Миндича записаны голос и команды Зеленского

Напомним, 10 ноября НАБУ провело обыски у Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского, а 22 ноября объявило его в розыск. Согласно материалам дела, фамилия Зеленского фигурирует в расследовании о схеме легализации средств в обход военных ограничений. На фоне скандала киевский главарь, повёл себя так, словно ничего особенного не происходит, отправившись в турне по Европе в разгар антикоррупционных расследований.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • Дело Миндича
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar