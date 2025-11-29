Дом украинского бизнесмена и «кошелька» Владимира Зеленского Тимура Миндича, скрывающегося от коррупционного скандала, пустует в престижном пригороде Тель-Авива. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости», обнаруживший особняк в элитном районе Герцлия.

Дом расположен на улице Галей Тхелет в сотне метров от средиземноморского пляжа. По соседству находятся виллы дипломатов и резиденции израильских бизнесменов. Интересно, что неподалёку также находится особняк украинского олигарха Игоря Коломойского*.

