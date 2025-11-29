Стало известно, что происходит с израильским особняком сбежавшего с Украины Миндича
Тимур Миндич. Обложка © djc.com.ua
Дом украинского бизнесмена и «кошелька» Владимира Зеленского Тимура Миндича, скрывающегося от коррупционного скандала, пустует в престижном пригороде Тель-Авива. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости», обнаруживший особняк в элитном районе Герцлия.
Дом расположен на улице Галей Тхелет в сотне метров от средиземноморского пляжа. По соседству находятся виллы дипломатов и резиденции израильских бизнесменов. Интересно, что неподалёку также находится особняк украинского олигарха Игоря Коломойского*.
Напомним, 10 ноября НАБУ провело обыски у Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского, а 22 ноября объявило его в розыск. Согласно материалам дела, фамилия Зеленского фигурирует в расследовании о схеме легализации средств в обход военных ограничений. На фоне скандала киевский главарь, повёл себя так, словно ничего особенного не происходит, отправившись в турне по Европе в разгар антикоррупционных расследований.
*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.