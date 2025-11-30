Госдеп подтвердил встречу с Украиной при участии Рубио
Обложка © ТАСС / AP / Ludovic Marin
Госдепартамент США подтвердил проведение встречи с украинской делегацией во Флориде с участием спецпосланника главы Штатов Дональда Трампа. Как сообщалось, переговоры были запланированы на 9:00 (17:00 мск) в воскресенье.
Встреча проходит при участии ключевых фигур из окружения президента США — спецпосланника Стивена Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера. Украинскую делегацию возглавляет Рустем Умеров.
Между тем, журналист KyivPost Алекс Рауфоглу опубликовал видео прибытия украинской делегации на переговоры с Марко Рубио и Стивом Уиткоффом.
Украинская делегация прибыла во Флориду для переговоров, где к ней должен присоединиться глава ГУР Кирилл Буданов*. Интересно, что семья Умерова имеет непосредственное отношение к этому штату — по данным СМИ, его родственники проживают в четырёх домах в Майами. Со стороны США в переговорах участвуют госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.
*Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.