30 ноября, 13:57

Госдеп подтвердил встречу с Украиной при участии Рубио

Обложка © ТАСС / AP / Ludovic Marin

Госдепартамент США подтвердил проведение встречи с украинской делегацией во Флориде с участием спецпосланника главы Штатов Дональда Трампа. Как сообщалось, переговоры были запланированы на 9:00 (17:00 мск) в воскресенье.

Встреча проходит при участии ключевых фигур из окружения президента США — спецпосланника Стивена Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера. Украинскую делегацию возглавляет Рустем Умеров.

Между тем, журналист KyivPost Алекс Рауфоглу опубликовал видео прибытия украинской делегации на переговоры с Марко Рубио и Стивом Уиткоффом.

Умеров опубликовал, а затем удалил пост о начале переговоров с Уиткоффом в Майами
Украинская делегация прибыла во Флориду для переговоров, где к ней должен присоединиться глава ГУР Кирилл Буданов*. Интересно, что семья Умерова имеет непосредственное отношение к этому штату — по данным СМИ, его родственники проживают в четырёх домах в Майами. Со стороны США в переговорах участвуют госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

*Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

