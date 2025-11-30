Умеров опубликовал, а затем удалил пост о начале переговоров с Уиткоффом в Майами

Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров сначала опубликовал, а затем удалил пост о начале переговоров с помощником президента США Стивом Уиткоффом в Майами. Публикация появлялась в его соцсетях.

«В США уже началась встреча украинской делегации с американской стороной по теме достижения достойного мира», — было сказано в посте.

Умеров добавил, что у команды Украины есть «чёткие директивы», а их приоритет — защита украинских интересов, предметный диалог и движение вперёд на основе наработок, достигнутых на переговорах в Женеве.

«Работаем ради реального мира для Украины и гарантированной безопасности», — заключил Умеров.

Публикацию успели прочесть несколько тысяч человек, но потом она внезапно исчезла. Люди гадают, что стало причиной: внезапный перенос, торопливость Умерова или просто техническая ошибка.

