В Госдуме объяснили недовольство россиян решением суда по делу Долиной

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что недовольство россиян связано не с личностью певицы Ларисы Долиной, а с решением суда, которое многие считают несправедливым.

Парламентарий пояснила, что существует различие между законным и справедливым решением, подчеркнув, что суд действовал в рамках закона, однако это вызвало негативную реакцию граждан.

«Суд решил по закону. Хотя тут разные мнения на этот счёт есть. А граждане считают, что это несправедливо. Поэтому они таким образом протестуют», — сказала она в беседе с «Лентой.ру».