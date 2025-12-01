Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 декабря 2025, 03:49
5092

В Госдуме объяснили недовольство россиян решением суда по делу Долиной

Лариса Долина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / larisa.dolina.official

Лариса Долина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / larisa.dolina.official

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что недовольство россиян связано не с личностью певицы Ларисы Долиной, а с решением суда, которое многие считают несправедливым.

Парламентарий пояснила, что существует различие между законным и справедливым решением, подчеркнув, что суд действовал в рамках закона, однако это вызвало негативную реакцию граждан.

«Суд решил по закону. Хотя тут разные мнения на этот счёт есть. А граждане считают, что это несправедливо. Поэтому они таким образом протестуют», — сказала она в беседе с «Лентой.ру».

Названо условие, при котором Долиной придётся вернуть 112 млн покупательнице квартиры
Названо условие, при котором Долиной придётся вернуть 112 млн покупательнице квартиры

Напомним, соцсети заполонили ироничные видеоролики, пародирующие «отмену» Долиной. Под её хит «Погода в доме» люди в шутку отказывают певице в самых разных просьбах или оправдываются, что тоже «стали жертвами мошенников при разводе». В комментариях они требуют вернуть им деньги за спонтанные траты — например, за билеты на Мальдивы, визит в стрип-клуб или заправку автомобиля. Телеведущая Алёна Водонаева также высмеяла артистку, опубликовав видео с аналогичной шуткой о тратах на украшения. К флешмобу по «отмене» народной артистки присоединилась и Ксения Собчак.

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Лариса Долина
  • Госдума
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar