В Госдуме объяснили недовольство россиян решением суда по делу Долиной
Лариса Долина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / larisa.dolina.official
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что недовольство россиян связано не с личностью певицы Ларисы Долиной, а с решением суда, которое многие считают несправедливым.
Парламентарий пояснила, что существует различие между законным и справедливым решением, подчеркнув, что суд действовал в рамках закона, однако это вызвало негативную реакцию граждан.
«Суд решил по закону. Хотя тут разные мнения на этот счёт есть. А граждане считают, что это несправедливо. Поэтому они таким образом протестуют», — сказала она в беседе с «Лентой.ру».
Напомним, соцсети заполонили ироничные видеоролики, пародирующие «отмену» Долиной. Под её хит «Погода в доме» люди в шутку отказывают певице в самых разных просьбах или оправдываются, что тоже «стали жертвами мошенников при разводе». В комментариях они требуют вернуть им деньги за спонтанные траты — например, за билеты на Мальдивы, визит в стрип-клуб или заправку автомобиля. Телеведущая Алёна Водонаева также высмеяла артистку, опубликовав видео с аналогичной шуткой о тратах на украшения. К флешмобу по «отмене» народной артистки присоединилась и Ксения Собчак.
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