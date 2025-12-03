Женщина пытается отнять автомобиль у бойца СВО по «схеме Долиной»

Скандальная «схема Долиной» приобретает новые обороты. 57-летняя Елена пытается оспорить сделку по продаже своего автомобиля Kia Soul, совершённую в прошлом году за 850 тысяч рублей. Спустя несколько месяцев после продажи женщина обратилась в суд с иском о признании этой сделки недействительной, пишет Baza.

Елена утверждает, что на неё было оказано настолько сильное влияние со стороны покупателей, что она лишилась не только машины, но и комплекта запасных колёс. В качестве доказательства своего состояния она предоставила медицинские документы, свидетельствующие о том, что она не отдавала отчёта своим действиям в тот момент.

Тем временем, покупатель, который приобрел автомобиль у Елены, уже успел его перепродать. Последним владельцем стал Владислав, местный житель, который отправился на фронт. В настоящее время Елена добивается рассмотрения дела в самарском суде в отсутствие Владислава. Сам Владислав, находясь в зоне проведения Специальной военной операции, направляет письма, выражая надежду, что его будут ждать. Его адвокат также предпринимает шаги для обеспечения его участия в процессе.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, Елена и её юрист выражают уверенность в том, что им удастся вернуть и автомобиль, и даже запасные колеса.

Напомним, что на рынке недвижимости продолжает активно обсуждаться так называемый «эффект Долиной», при котором суды аннулируют сделки, если продавец — часто пожилой человек — докажет, что действовал под давлением мошенников. В результате добросовестные покупатели могут остаться без приобретённого жилья и без уплаченных за него средств, что создаёт серьёзные риски для всех участников рынка. Название явление получило по имени певицы Ларисы Долиной, которая летом 2024 года стала жертвой аферистов. Она продала элитную квартиру и передала мошенникам вырученные деньги. Впоследствии Долина через суд добилась признания сделки недействительной, и квартира была возвращена ей в собственность. При этом покупательница недвижимости, Полина Лурье, оказалась в крайне затруднительном положении, лишившись и жилья, и огромной суммы денег. Впоследствии появились многочисленные случаи, когда пожилые продавцы совершают сделку продажи недвижимости, но через время возвращают жильё себе через суд, аргументируя тем, что стали жертвой аферистов.