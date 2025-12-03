Простой адвент-календарь своими руками: 7 лёгких способов, как сделать его самим

Покупной адвент-календарь стоит как небольшая зарплата, но зачем тратиться, если можно сделать его самостоятельно за пару вечеров? Мы собрали семь идей адвент-календарей разной сложности — от «справится даже ребёнок» до «придётся постараться, но оно того стоит». Выбирайте вариант по силам и создавайте новогоднее настроение всей семье!

Бумажные пакетики на верёвке — пять минут, и готово

Адвент-календарь своими руками: пошаговые инструкции. Фото © Nano Banana AI

Самый быстрый способ сделать адвент-календарь, который не требует вообще никаких особых навыков. Берёте обычные крафтовые пакеты (продаются в любом магазине для творчества или даже в супермаркете), нумеруете их маркером или наклейками от одного до тридцати одного, закладываете внутрь маленькие подарки и развешиваете на бельевой верёвке или джутовом шпагате. Можно добавить декоративные прищепки, еловые веточки или гирлянду — и вот уже простая конструкция превратилась в стильный элемент новогоднего декора. Главное преимущество этого варианта в том, что его можно собрать буквально за один вечер, попивая глинтвейн и слушая рождественские песни. А ребёнку будет интересно каждый день снимать очередной пакетик и заглядывать внутрь.

Бумажные конверты — распечатай шаблон и собирай

Простые идеи для создания новогоднего адвент-календаря дома. Фото © Nano Banana AI

Чуть более изящный вариант для тех, кто любит аккуратность и порядок. В Интернете полно бесплатных шаблонов конвертов разных форм и размеров — скачиваете, распечатываете на цветной бумаге, вырезаете и склеиваете. Внутрь помещаются плоские подарки вроде наклеек, билетов в кино, шоколадок или записок с заданиями. Конверты можно развесить на стене в виде ёлки, прикрепить к доске на магнитах или просто разложить в красивой коробке. Если хотите добавить изюминку, украсьте каждый конверт штампами, блёстками или рисунками — получится настоящее произведение искусства, которое жалко будет разбирать тридцать первого декабря.

Картонные домики — немного терпения и много красоты

Адвент-календарь для детей: 7 вариантов разной сложности. Фото © Nano Banana AI

Для этого варианта понадобится чуть больше времени, зато результат выглядит просто волшебно. В Интернете легко найти развёртки бумажных домиков — распечатываете их на плотной бумаге или тонком картоне, вырезаете, складываете по линиям сгиба и склеиваете. Получается целая деревня из миниатюрных теремков, которые можно расставить под ёлкой или на подоконнике. В каждый домик закладывается маленький сюрприз — конфета, игрушка из киндер-сюрприза, записка с пожеланием. Детям особенно нравится открывать дверцы этих домиков и представлять, кто там живёт. Если хотите усложнить задачу, можете раскрасить домики акриловыми красками, добавить искусственный снег на крыши или приклеить светодиодные огоньки внутри — тогда вечером вся деревня будет мерцать тёплым светом.

Календарь-квест из коробочек — игра с сюрпризами

Новогодний календарь своими руками: от простого к сложному. Фото © Nano Banana AI

Этот вариант понравится активным детям, которым скучно просто получать подарки. Берёте небольшие картонные коробки (можно использовать коробки от чая, спичек или специально купить заготовки в магазине для творчества), оборачиваете их красивой бумагой и прячете внутрь не только подарки, но и задания. Например, первого декабря ребёнок открывает коробку и находит записку: «Слепи снеговика во дворе — и получишь следующую подсказку». Выполнил задание — открывает вторую коробку, где лежат маленький приз и новое задание. Коробки можно расставить по комнате, развесить на стене или сложить в виде пирамиды под ёлкой. Главное — придумать задания, которые будут интересны именно вашему ребёнку: испечь печенье, посмотреть рождественский фильм, покататься на коньках, выучить новогоднее стихотворение.

Тканевые мешочки — вариант на много лет

Как создать адвент-календарь без больших затрат: лучшие идеи. Фото © Nano Banana AI

Если вы умеете хоть немного шить и готовы потратить несколько вечеров на рукоделие, сделайте адвент-календарь из ткани. Вырезаете тридцать один одинаковый мешочек из льна, хлопка или фетра, прошиваете края, пришиваете завязки и вышиваете или наклеиваете цифры. Можно пойти дальше и сшить большое панно с кармашками, куда каждый день будут закладываться сюрпризы. Главное преимущество тканевого календаря — его можно использовать много лет подряд, просто меняя содержимое. Такая вещь становится семейной реликвией, которую потом передают по наследству. Мешочки удобно стирать, они не мнутся при хранении и выглядят стильно в любом интерьере. А если добавить вышивку с именем ребёнка или семейными символами, календарь станет по-настоящему уникальным.

Баночки с сюрпризами — собираем коллекцию круглый год

Рождественский календарь для ребёнка: мастер-классы и советы. Фото © Nano Banana AI

Этот вариант требует предварительной подготовки, зато выглядит необычно и эффектно. В течение нескольких месяцев собираете маленькие стеклянные баночки — от детского пюре, йогуртов, соусов, мёда. Моете их, снимаете этикетки, раскрашиваете крышки акриловыми красками или оборачиваете тканью, нумеруете каждую банку. Внутрь кладёте подарки и записки, закручиваете крышки. Баночки можно расставить на полке, сложить пирамидой или поместить в красивую коробку. Особенно интересно смотрятся разные по размеру банки — создаётся ощущение, что в каждой спрятана своя маленькая вселенная. Прозрачное стекло позволяет частично видеть содержимое, что добавляет интриги и предвкушения. А после Нового года банки можно использовать для хранения мелочей, специй или материалов для творчества.

Подвесная конструкция из носков — традиция с изюминкой

Адвент-календарь из подручных материалов: инструкции для начинающих. Фото © Nano Banana AI

Самый атмосферный и праздничный вариант, который превращает обычную комнату в декорации рождественского фильма. Покупаете или шьёте тридцать один маленький носок (можно использовать детские носочки или сделать декоративные из фетра), нумеруете их вышивкой или аппликацией, наполняете подарками и развешиваете на толстой ветке, найденной в парке, или на специальном деревянном каркасе. Ветку украшаете гирляндой, еловыми веточками, шишками и колокольчиками — получается целая инсталляция, достойная новогодней обложки журнала. Если в доме есть камин, носки можно развесить прямо на нём, как в классических американских фильмах. Этот вариант требует больше всего времени и материалов, но зато производит самое сильное впечатление на детей и взрослых. Каждый вечер ребёнок будет с замиранием сердца подходить к волшебной ветке и снимать очередной носочек, чувствуя себя героем сказки.