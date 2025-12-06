Путин в Индии
6 декабря, 12:42

В России могут ввести штрафы до 25 млн рублей за утечку персональных данных

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

В России необходимо резко ужесточить штрафы за утечки персональных данных, считает депутат Госдумы Сергей Миронов. Он призвал установить минимальную планку в 25 миллионов рублей, поскольку текущие санкции не стимулируют компании к должной защите информации.

Парламентарий сослался на статистику Минцифры, согласно которой, в 2024 году в сеть утекло более 710 миллионов записей, а общая сумма штрафов составила лишь два миллиона рублей. В 2025-м при утечке 40 миллионов записей компании были оштрафованы всего на 400 тысяч рублей.

По мнению лидера партии «Справедливая Россия», такие суммы делают выгодным для операторов платить штрафы вместо инвестирования в безопасность. Поэтому он намерен добиваться внесения соответствующих законодательных изменений, чтобы повысить ответственность за нарушения в сфере обработки персональных данных и заставить операторов серьёзнее относиться к их защите.

«Информационные системы подвергаются атакам со стороны враждебных государств. Мы находимся в состоянии кибервойны! Законы должны соответствовать текущей ситуации», — цитирует Миронова 360.ru.

Ранее Сергей Миронов предложил заморозить цены на продукты перед Новым годом. Кроме того, парламентарий призвал правительство отменить повышение «коммуналки» в 2026 году.

Борис Эльфанд
