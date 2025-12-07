Путин в Индии
7 декабря, 14:16

Россиян предупредили о неочевидной, но очень опасной причине головной боли

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Участившиеся головные боли могут быть связаны с дефицитом магния или витамина B2, предупредила кандидат медицинских наук, эндокринолог Наталия Тананакина. Она отметила, что магний участвует в регуляции сосудистого тонуса, а его недостаток повышает риск развития мигреней. Дефицит питательных веществ часто остаётся нераспознанным, так как его симптомы маскируются под усталость, стресс или возрастные изменения.

Помимо головных болей, нехватка магния может проявляться раздражительностью, мышечными подергиваниями, ночными судорогами икр, а также чрезмерной жаждой и частым мочеиспусканием, которые ошибочно принимают за симптомы диабета. Диагностика требует лабораторного подтверждения. Организм не всегда явно сигнализирует о проблеме, но даёт о ней знать.

«И если эти сигналы игнорировать, функциональные нарушения могут перейти в органические», — подчеркнула врач в интервью «Газете.ru».

Ранее любителей прогулок без шапки в мороз предупредили об опасности. К примеру, холод может провоцировать головные боли и обострение хронических заболеваний. Кроме того, врач назвала привычки, которые превращают вашу спину в источник ежедневной боли.

Всё о медицине, полезных привычках и новых исследованиях — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

