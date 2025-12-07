Путин в Индии
Технолог объяснила, почему безлактозное молоко для многих бесполезно

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Безлактозное молоко не является ни обманом, ни универсальным продуктом для всех — его целесообразность зависит от индивидуальных особенностей здоровья, рассказала рассказала кандидат технических наук, доцент кафедры технологии молока Университета РОСБИОТЕХ Зинаида Волокитина. По её словам, для людей с непереносимостью лактозы это действительно решение проблемы, поскольку молочный сахар в таком продукте заранее расщеплён.

«Благодаря этому организм человека усваивает безлактозные молочные продукты без дискомфорта», — объяснила собеседница «Газеты.ru».

Однако при отсутствии непереносимости лактозы переходить на безлактозный вариант бессмысленно — обычное молоко полностью сбалансировано по составу и сохраняет естественный баланс питательных веществ. Если организм нормально усваивает лактозу, то «здоровая альтернатива» ему попросту не нужна.

