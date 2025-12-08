Путин встретился с участниками Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ

«В следующем году председательство переходит к РФ в ОДКБ. Мы, безусловно, будем делать всё, что касается укрепления организации. И, как я уже недавно говорил своим коллегам – главам государств, безусловно, наша работа будет продолжением того, что было сделано нашими кыргызстанскими друзьями», — сказал Путин, открывая встречу.