Путин встретился с участниками Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ
Российский президент Владимир Путин проводит встречу с членами Парламентской ассамблеи ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности). Как сообщает пресс-служба Кремля, в мероприятии принимают участие главы палат парламентов России, Белоруссии, Казахстана и Таджикистана.
Путин встретился с участниками Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ. Видео © Telegram / Кремль. Новости
«В следующем году председательство переходит к РФ в ОДКБ. Мы, безусловно, будем делать всё, что касается укрепления организации. И, как я уже недавно говорил своим коллегам – главам государств, безусловно, наша работа будет продолжением того, что было сделано нашими кыргызстанскими друзьями», — сказал Путин, открывая встречу.
Глава государства подчеркнул, что будет обеспечена полная преемственность по всем ключевым направлениям взаимодействия, в том числе в сфере укрепления обороноспособности, координации политики в области военной деятельности и военно-технического сотрудничества.
До этого Путин провёл заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. В частности, он потребовал усилить контроль за обращением наличных денег в России, а также поручил заняться «обелением» российской экономики.
