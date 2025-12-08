Путин в Индии
Регион
8 декабря, 17:28

Путин встретился с участниками Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ

Российский президент Владимир Путин проводит встречу с членами Парламентской ассамблеи ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности). Как сообщает пресс-служба Кремля, в мероприятии принимают участие главы палат парламентов России, Белоруссии, Казахстана и Таджикистана.

Путин встретился с участниками Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«В следующем году председательство переходит к РФ в ОДКБ. Мы, безусловно, будем делать всё, что касается укрепления организации. И, как я уже недавно говорил своим коллегам – главам государств, безусловно, наша работа будет продолжением того, что было сделано нашими кыргызстанскими друзьями», — сказал Путин, открывая встречу.

Глава государства подчеркнул, что будет обеспечена полная преемственность по всем ключевым направлениям взаимодействия, в том числе в сфере укрепления обороноспособности, координации политики в области военной деятельности и военно-технического сотрудничества.

Истребители, танки, БМП? Какое российское оружие Путин может передать ОДКБ
Истребители, танки, БМП? Какое российское оружие Путин может передать ОДКБ

До этого Путин провёл заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. В частности, он потребовал усилить контроль за обращением наличных денег в России, а также поручил заняться «обелением» российской экономики.

