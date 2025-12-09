Путин в Индии
9 декабря, 11:05

Россиянам дали пошаговую инструкцию по борьбе с шумными соседями

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, как правильно решать ситуации с шумными соседями. Его инструкция начинается с мирного разговора и может дойти до суда с требованием компенсации морального вреда.

Если диалог не помогает, следующим шагом станет обращение в управляющую компанию, например через приложение «Госуслуги.Дом». Там могут вынести предупреждение нарушителю, пояснил эксперт в разговоре с RT.

Если и это не действует, нужно обратиться с письменным заявлением к участковому, подробно описав даты, время и характер шума, а также свои попытки уладить вопрос мирно. В случае, когда шум исходит от заведения в доме (кафе, бар), следует вызвать Роспотребнадзор для замера уровня шума. При неоднократных нарушениях можно подать иск в суд, приложив доказательства: аудиозаписи, показания других соседей, копии обращений и заключение Роспотребнадзора.

Примером того, к каким трагическим последствиям может привести неразрешённый конфликт из-за шума, стала недавняя резонансная история в Подмосковье. Ранее стало известно, что в Котельниках 32-летний мужчина, который около двух лет жаловался на шум от шестилетнего сына соседки, убил женщину и ребёнка, нанеся им множественные удары молотком. Погибшему мальчику через неделю должно было исполниться семь лет. Как отмечала одна из жительниц дома, конфликт обычно обсуждался в общем чате, но никто не ожидал такого исхода. Подозреваемый взят под стражу.

