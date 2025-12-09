Россиянам дали пошаговую инструкцию по борьбе с шумными соседями

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, как правильно решать ситуации с шумными соседями. Его инструкция начинается с мирного разговора и может дойти до суда с требованием компенсации морального вреда.

Если диалог не помогает, следующим шагом станет обращение в управляющую компанию, например через приложение «Госуслуги.Дом». Там могут вынести предупреждение нарушителю, пояснил эксперт в разговоре с RT.

Если и это не действует, нужно обратиться с письменным заявлением к участковому, подробно описав даты, время и характер шума, а также свои попытки уладить вопрос мирно. В случае, когда шум исходит от заведения в доме (кафе, бар), следует вызвать Роспотребнадзор для замера уровня шума. При неоднократных нарушениях можно подать иск в суд, приложив доказательства: аудиозаписи, показания других соседей, копии обращений и заключение Роспотребнадзора.