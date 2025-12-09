В Испании приостановили расследование убийства пилота-перебежчика Кузьминова

По данным следствия, 33-летний Кузьминов был обнаружен 13 февраля 2024 года на территории жилого комплекса близ авениды Роса-дельс-Вентс в городе Вильяхойоса. Он скончался от нескольких огнестрельных ранений. Приостановление дела носит формальный характер и не означает его закрытия. В решении подчёркивается, что расследование может быть возобновлено в любой момент, если появятся новые данные, указывающие на возможных причастных.

Напомним, в конце августа 2023 года командир экипажа российского Ми-8АМТШ Максим Кузьминов изменил курс вертолёта и на предельно малой высоте пересёк линию фронта, после чего посадил судно в Харьковской области. Товарищи лётчика, находившиеся на борту, не знали о его планах и были убиты. А мать Кузьминова перебралась на Украину перед тем, как туда сбежал её сын. По предварительной версии, именно она сподвигла сына на предательство Родины. После женщина сама раскрыла местоположение перебежчика — он прятался в Испании, где в феврале 2024 года был убит неизвестными и похоронен в безымянной могиле. Отец Кузьминова сравнил сына с Иудой. Мужчина признался, что ему жаль предателя, так как он променял Родину на «такую мелочь».