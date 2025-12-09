В Испании приостановили расследование убийства пилота-перебежчика Кузьминова
Максим Кузьминов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / m.a.k.s.k.u.z.m.i.n
Суд Вильяхойосы (провинция Аликанте) временно остановил расследование по делу об убийстве российского пилота Максима Кузьминова, дезертировавшего в 2023 году на Украину на вертолёте Ми-8. Об этом говорится в пресс-релизе судебной власти Испании.
«Судья постановила временно прекратить производство по делу об убийстве пилота, дезертировавшего из российской армии, из-за отсутствия установленных подозреваемых», — указано в сообщении.
По данным следствия, 33-летний Кузьминов был обнаружен 13 февраля 2024 года на территории жилого комплекса близ авениды Роса-дельс-Вентс в городе Вильяхойоса. Он скончался от нескольких огнестрельных ранений. Приостановление дела носит формальный характер и не означает его закрытия. В решении подчёркивается, что расследование может быть возобновлено в любой момент, если появятся новые данные, указывающие на возможных причастных.
Напомним, в конце августа 2023 года командир экипажа российского Ми-8АМТШ Максим Кузьминов изменил курс вертолёта и на предельно малой высоте пересёк линию фронта, после чего посадил судно в Харьковской области. Товарищи лётчика, находившиеся на борту, не знали о его планах и были убиты. А мать Кузьминова перебралась на Украину перед тем, как туда сбежал её сын. По предварительной версии, именно она сподвигла сына на предательство Родины. После женщина сама раскрыла местоположение перебежчика — он прятался в Испании, где в феврале 2024 года был убит неизвестными и похоронен в безымянной могиле. Отец Кузьминова сравнил сына с Иудой. Мужчина признался, что ему жаль предателя, так как он променял Родину на «такую мелочь».
