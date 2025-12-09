Путин в Индии
9 декабря, 19:06

Уехавший из России комик Руслан Белый* высмеял бюрократию в Испании

Руслан Белый*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ruslan_belyy

Проживающий в Испании стендап-комик Руслан Белый* поделился ироничным наблюдением об административных процедурах в Европе. В своём выступлении, запись которого размещена на YouTube, он отметил, что вынужден постоянно заниматься оформлением различных бумаг.

Артист указал, что за три года жизни в испанском государстве так и не освоил местный язык из-за того, что был постоянно занят.

«Мне некогда, я каждый день делаю какие-то документы, отправляю бухгалтеру какие-то выписки, иду в ларёк распечатывать документы», — пошутил Белый*.

Комик также добавил, что раньше ему было непонятно, как эмигранты могут долго проживать в стране, не зная её официального языка. Теперь же, по его словам, он сам столкнулся с ситуацией, которая позволяет понять подобные обстоятельства.

Напомним, Руслан Белый* попал в список иноагентов в том числе из-за антивоенного стендапа. В документах упоминается концерт под названием «Всё ещё», где стендапер критикует СВО. При этом Белый* пытался оспорить статус иноагента, но не вышло. Недавно он заявил, что потерял надежду вернуться на Родину.

* Внесён в реестр иностранных агентов.

