Уехавший из России комик Руслан Белый* высмеял бюрократию в Испании

Проживающий в Испании стендап-комик Руслан Белый* поделился ироничным наблюдением об административных процедурах в Европе. В своём выступлении, запись которого размещена на YouTube, он отметил, что вынужден постоянно заниматься оформлением различных бумаг.

Артист указал, что за три года жизни в испанском государстве так и не освоил местный язык из-за того, что был постоянно занят.

«Мне некогда, я каждый день делаю какие-то документы, отправляю бухгалтеру какие-то выписки, иду в ларёк распечатывать документы», — пошутил Белый*.

Комик также добавил, что раньше ему было непонятно, как эмигранты могут долго проживать в стране, не зная её официального языка. Теперь же, по его словам, он сам столкнулся с ситуацией, которая позволяет понять подобные обстоятельства.

