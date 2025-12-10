Политолог объяснил, зачем на самом деле Трамп требует проведения выборов на Украине

Президент США Дональд Трамп высказался в поддержку проведения президентских выборов на Украине, отметив, что их «не было уже давно». О том, что может означать это заявление для Киева, в комментарии для РИА «ФедералПресс» рассказал политолог Александр Асафов.

По мнению эксперта, это является инструментом давления на Владимира Зеленского, чтобы принудить его к мирному соглашению. Асафов напомнил, что полемика началась после заявления экс-комика о том, что он не знаком с документами американской стороны, а его позиция по договору согласована с Европой, что не совпадает с видением США.

Политолог заявил, что речь вряд ли идёт о реальной организации выборов, а скорее о демонстрации Зеленскому его места в переговорном процессе. Асафов отметил, что для реального проведения голосования необходимо решить множество сложных вопросов.

«Если реально говорить о выборах, надо определиться: где они будут проводиться, кто будет иметь право голосовать, кто будет выдвигать. Потому что довольно много политических акторов приняли бы в этом участие, и некоторые из них находятся под арестом на Украине», — отметил Асафов.