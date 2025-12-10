Представительница МИД РФ Мария Захарова резко раскритиковала заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о необходимости западных гарантий безопасности для проведения выборов на Украине. По её словам, сам факт такого запроса отражает «новый уровень цинизма».

«Я не припомню ни одной страны, которая требовала бы обеспечения проведения на её территории выборов», — сказала она в эфире радио Sputnik.

Захарова отметила, что подобные просьбы выглядят как признание утраты независимости.