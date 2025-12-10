Захарова назвала запрос Зеленского о гарантиях безопасности для выборов циничным
Обложка © Telegram / Мария Захарова
Представительница МИД РФ Мария Захарова резко раскритиковала заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о необходимости западных гарантий безопасности для проведения выборов на Украине. По её словам, сам факт такого запроса отражает «новый уровень цинизма».
«Я не припомню ни одной страны, которая требовала бы обеспечения проведения на её территории выборов», — сказала она в эфире радио Sputnik.
Захарова отметила, что подобные просьбы выглядят как признание утраты независимости.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что на Украине необходимо провести президентские выборы. Каких-либо деталей или предложений о механизме проведения голосования Трамп не привёл. Владимир Зеленский, со своей стороны, заявил, что «всегда готов». По его словам, Украина готова провести выборы в течение 60-90 дней, если Соединённые Штаты и страны Европы обеспечат безопасность этого мероприятия.
