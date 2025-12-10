Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 декабря, 08:48

Президент Индонезии Прабово Субианто прибыл в Москву

Обложка © ТАСС / EPA / Yuki Iwamura

Обложка © ТАСС / EPA / Yuki Iwamura

Президент Индонезии Прабово Субианто прибыл с официальным визитом в российскую столицу. Его кортеж был замечен на Ленинском проспекте Москвы, сообщает газета «Известия».

В Москве заметили кортеж президента Индонезии Прабово Субианто. Видео © Telegram / IZ.RU

Напомним, ранее в Кремле сообщали, что президент России Владимир Путин проведёт 10 декабря в Москве переговоры с лидером Индонезии Прабово Субианто. Стороны обсудят укрепление стратегического партнёрства и актуальные вопросы международной повестки.

Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам
Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам

А несколько дней назад Путин провёл заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. В частности, он потребовал усилить контроль за обращением наличных денег в России, а также поручил заняться «обелением» российской экономики.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Индонезия
  • Россия
  • Мировая политика
  • Политика
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar