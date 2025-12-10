Президент Индонезии Прабово Субианто прибыл в Москву

Президент Индонезии Прабово Субианто прибыл с официальным визитом в российскую столицу. Его кортеж был замечен на Ленинском проспекте Москвы, сообщает газета «Известия».

В Москве заметили кортеж президента Индонезии Прабово Субианто. Видео © Telegram / IZ.RU

Напомним, ранее в Кремле сообщали, что президент России Владимир Путин проведёт 10 декабря в Москве переговоры с лидером Индонезии Прабово Субианто. Стороны обсудят укрепление стратегического партнёрства и актуальные вопросы международной повестки.