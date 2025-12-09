Кремль анонсировал встречу Путина с президентом Индонезии

Президент России Владимир Путин в среду, 10 декабря, проведёт в Москве переговоры с лидером Индонезии Прабово Субианто. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«10 декабря Владимир Путин проведёт переговоры с президентом Республики Индонезии Прабово Субианто, который посетит Москву с рабочим визитом», — говорится в сообщении.

На предстоящих переговорах предполагается провести обсуждение перспектив укрепления российско-индонезийского стратегического партнёрства, а также актуальных международных и региональных вопросов.