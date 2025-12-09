Путин в Индии
Регион
9 декабря, 09:08

Кремль анонсировал встречу Путина с президентом Индонезии

Обложка © Life.ru, © Wikipedia

Президент России Владимир Путин в среду, 10 декабря, проведёт в Москве переговоры с лидером Индонезии Прабово Субианто. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«10 декабря Владимир Путин проведёт переговоры с президентом Республики Индонезии Прабово Субианто, который посетит Москву с рабочим визитом», — говорится в сообщении.

На предстоящих переговорах предполагается провести обсуждение перспектив укрепления российско-индонезийского стратегического партнёрства, а также актуальных международных и региональных вопросов.

Indian Express: Визит Владимира Путина в Индию потряс Запад

А накануне Путин провёл заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. В частности, он потребовал усилить контроль за обращением наличных денег в России, а также поручил заняться «обелением» российской экономики. А в конце рабочего дня президент встретился с участниками Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Путин
  • Индонезия
  • Мировая политика
  • Политика
