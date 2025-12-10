«Важные заявления»: Кремль отреагировал на высказывания Трампа в интервью Politico

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Кремль тщательно изучил интервью главы Белого дома Дональда Трампа изданию Politico. Особое внимание было уделено высказываниям американского лидера относительно России и путей урегулирования украинского конфликта.

«Безусловно, мы ознакомились, ознакомились очень внимательно с той частью интервью Politico, которая касалась и нас, и тематики украинского урегулирования. Это очень важное интервью, важные заявления», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Также Песков отметил, что высказывания Трампа, касающиеся членства Украины в НАТО, территориальных вопросов и потерь украинских земель, в значительной степени совпадают с российской позицией.