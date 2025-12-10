Причиной следственных действий стало расследование, связанное с деятельностью «рисковых предприятий» – компаний, используемых для уклонения от уплаты налогов. Расследование охватывает период 2024-2025 годов. Другие детали дела пока не раскрываются.

Напомним, у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского, прошли обыски, а после он был объявлен в розыск. В материалах дела фигурирует и фамилия главаря киевского режима в связи со схемой легализации средств, что вызвало серьёзный скандал. Когда были обнародованы аудиозаписи переговоров киевских чиновников («плёнки Миндича») стало ясно, что коррупция охватила всю верхушку украинского руководства. Хищения совершались в сфере энергетики и вооружения.