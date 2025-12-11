Долина точно выполняла указания аферистов при продаже квартиры в Москве

Певица Лариса Долина очень точно выполняла все указаниям телефонных мошенников, которые убедили её продать свою квартиру в Москве. Артистку обрабатывали несколько месяцев для развода на 317 млн рублей, сказано в официальных судебных документах.

«Согласно указаниям <...> Долина Л. А. осуществила переводы денежных средств со своего расчётного счёта <...> в общей сумме 103 990 880 рублей, большая сумма переводов осуществлена через мобильное приложение, <...> другая часть денежных средств передана Долиной Л. А. наличными неизвестным ей лицам», — указано в тексте.