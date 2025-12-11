Долина точно выполняла указания аферистов при продаже квартиры в Москве
Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Певица Лариса Долина очень точно выполняла все указаниям телефонных мошенников, которые убедили её продать свою квартиру в Москве. Артистку обрабатывали несколько месяцев для развода на 317 млн рублей, сказано в официальных судебных документах.
«Согласно указаниям <...> Долина Л. А. осуществила переводы денежных средств со своего расчётного счёта <...> в общей сумме 103 990 880 рублей, большая сумма переводов осуществлена через мобильное приложение, <...> другая часть денежных средств передана Долиной Л. А. наличными неизвестным ей лицам», — указано в тексте.
Напомним, Лариса Долина в общей сложности передала аферистам 317 млн рублей. Она даже продала свою элитную квартиру в центре Москвы и перевела 130 млн рублей мошенникам на подставные счета, а остальную часть передала через курьеров. Квартиру Долиной вернули, суд встал на сторону артистки и отклонил жалобу покупательницы жилья Полины Лурье. Таким образом, Лурье осталась без жилья и без денег. Позже Долина добровольно согласилась вернуть полную стоимость квартиры в течение трёх лет. Но Лурье в своих исках требует не денег, а отдать ей якобы законно приобретённую квартиру певицы. Сейчас женщина обратилась в Верховный суд.
