Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 декабря, 08:06

Долина точно выполняла указания аферистов при продаже квартиры в Москве

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Певица Лариса Долина очень точно выполняла все указаниям телефонных мошенников, которые убедили её продать свою квартиру в Москве. Артистку обрабатывали несколько месяцев для развода на 317 млн рублей, сказано в официальных судебных документах.

«Согласно указаниям <...> Долина Л. А. осуществила переводы денежных средств со своего расчётного счёта <...> в общей сумме 103 990 880 рублей, большая сумма переводов осуществлена через мобильное приложение, <...> другая часть денежных средств передана Долиной Л. А. наличными неизвестным ей лицам», — указано в тексте.

Курьер мошенников отказалась выступать в суде по делу Долиной
Курьер мошенников отказалась выступать в суде по делу Долиной

Напомним, Лариса Долина в общей сложности передала аферистам 317 млн рублей. Она даже продала свою элитную квартиру в центре Москвы и перевела 130 млн рублей мошенникам на подставные счета, а остальную часть передала через курьеров. Квартиру Долиной вернули, суд встал на сторону артистки и отклонил жалобу покупательницы жилья Полины Лурье. Таким образом, Лурье осталась без жилья и без денег. Позже Долина добровольно согласилась вернуть полную стоимость квартиры в течение трёх лет. Но Лурье в своих исках требует не денег, а отдать ей якобы законно приобретённую квартиру певицы. Сейчас женщина обратилась в Верховный суд.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Лариса Долина
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar