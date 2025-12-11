Такер Карлсон объяснил, почему Россия – идеальный союзник для США
Такер Карлсон. Обложка © kremlin.ru
Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Россия могла бы стать идеальным союзником для США. В эфире своего YouTube-канала он подчеркнул, что с точки зрения интересов Вашингтона именно Москва выглядит «самым очевидным партнёром».
Карлсон объяснил это масштабами российской территории, огромными запасами природных ресурсов и серьёзной военной мощью.
«Если вам нужен союзник, Россия будет лучшим вариантом», — отметил он.
К слову, Такер Карлсон в прошлом году взял интервью у Владимира Путина. Тогда президент рассказал, что в начале 2000-х обсуждался сценарий вступления России в НАТО, но западные партнёры «не были готовы к равному диалогу». Путин также уверенность, что Россия и Украина рано или поздно договорятся. А в этом году депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет приглашал Такера Карлсона на полуостров.
