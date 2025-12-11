Экономист раскрыл сроки действия в России НДС в размере 22%

Ставка налога на добавленную стоимость в размере 22% продержится на текущем уровне как минимум три года, уверен кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Он отметил в эфире радио «Комсомольская правда», что повышенная ставка НДС поможет покрыть дефицит бюджета.

«Видите ли, бюджет, который принят, он все три года с достаточно серьёзным дефицитом. Этот самый НДС выведен для того, чтобы закрывать вот этот разрыв в бюджете между доходами и расходами», — подчеркнул эксперт.

Он также допускает, что по истечении трёхлетнего срока повышенную ставку могут продлить ещё на некоторое время, поскольку ликвидировать дефицит бюджета за такой период — задача весьма амбициозная. При этом дальнейшее повышение налога экономист считает маловероятным.