Экономист раскрыл сроки действия в России НДС в размере 22%
Обложка © Life.ru
Ставка налога на добавленную стоимость в размере 22% продержится на текущем уровне как минимум три года, уверен кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Он отметил в эфире радио «Комсомольская правда», что повышенная ставка НДС поможет покрыть дефицит бюджета.
«Видите ли, бюджет, который принят, он все три года с достаточно серьёзным дефицитом. Этот самый НДС выведен для того, чтобы закрывать вот этот разрыв в бюджете между доходами и расходами», — подчеркнул эксперт.
Он также допускает, что по истечении трёхлетнего срока повышенную ставку могут продлить ещё на некоторое время, поскольку ликвидировать дефицит бюджета за такой период — задача весьма амбициозная. При этом дальнейшее повышение налога экономист считает маловероятным.
Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что повышение НДС в 2026 году будет временным. Глава государства подписал закон о поэтапном снижении порога уплаты НДС малым бизнесом и в то же время потребовал не допустить ухода бизнеса в тень на фоне роста НДС.
