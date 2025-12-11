Путин в Индии
11 декабря, 10:45

«У этого есть куратор!» Шарий жёстко пресёк заказуху о своей причастности к убийству Портнова

Шарий счёл заказухой слухи о своей причастности к убийству Портнова в Испании

Обложка © sharij.net

На Украине следователи заподозрили украинского блогера Анатолия Шария в причастности к убийству бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова в Испании. В ближайшее время может начаться расследование данного эпизода. Об этом сообщил в соцсети находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Печерский районный суд (города Киева — прим. Life.ru) принял решение обязать офис генпрокурора внести в Единый реестр досудебных расследований и начать расследование дела о возможной причастности Шария к преследованию и убийству украинского политика Андрея Портнова», — отметил он.

Однако сам Шарий отрицает подобное заявление. Он написал в соцсети, что Дубинский разместил свой пост якобы по указке некоего заказчика. «То есть, у этого есть куратор, у этого есть заказчик, у этого есть чёткие имена и фамилии», — пояснил Шарий «заказуху» в свой адрес.

Шарий: НАБУ получило от США данные об украденном Зеленским миллиарде долларов

Напомним, что о смерти адвоката Андрея Портнова стало известно 21 мая. Убийца дождался свою жертву в городе Посуэло-де-Аларкон в пригороде Мадрида. По словам блогера Анатолия Шария, Портнова убили по той же схеме, по которой в 2024 году в Испании было совершено покушение на него самого. Позже стало известно, что незадолго до смерти адвокат встречался на Украине с партнёром главаря киевского режима Владимира Зеленского Тимуром Миндичем.

