«У этого есть куратор!» Шарий жёстко пресёк заказуху о своей причастности к убийству Портнова

На Украине следователи заподозрили украинского блогера Анатолия Шария в причастности к убийству бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова в Испании. В ближайшее время может начаться расследование данного эпизода. Об этом сообщил в соцсети находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Печерский районный суд (города Киева — прим. Life.ru) принял решение обязать офис генпрокурора внести в Единый реестр досудебных расследований и начать расследование дела о возможной причастности Шария к преследованию и убийству украинского политика Андрея Портнова», — отметил он.

Однако сам Шарий отрицает подобное заявление. Он написал в соцсети, что Дубинский разместил свой пост якобы по указке некоего заказчика. «То есть, у этого есть куратор, у этого есть заказчик, у этого есть чёткие имена и фамилии», — пояснил Шарий «заказуху» в свой адрес.