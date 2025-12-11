Сергей Лавров: Мы признавали независимой другую Украину
Обложка © Life.ru
Глава МИД России Сергей Лавров уточнил, какую именно модель украинского государства Москва считала приемлемой в качестве независимого. Об этом он сообщил во время десятого посольского круглого стола, посвящённого украинскому кризису.
По словам министра, Россия исходила из того, что Украина должна сохранять нейтральный статус.
«Мы признавали независимой другую Украину — ту, которая сохраняет нейтралитет, а не государство, закрепляющее в Конституции курс на вступление в НАТО», — отметил Лавров.
Ранее на этом же мероприятии Лавров заявил, что совокупные потери украинской армии за весь период конфликта превысили миллион человек и продолжают расти. Кроме того, министр объявил о готовности России «хоть сейчас» ответить на решение Европы воевать, а также отметил, что затягивание конфликта является вопросом выживания для Зеленского.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.