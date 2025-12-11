Сергей Лавров: Мы признавали независимой другую Украину

Глава МИД России Сергей Лавров уточнил, какую именно модель украинского государства Москва считала приемлемой в качестве независимого. Об этом он сообщил во время десятого посольского круглого стола, посвящённого украинскому кризису.

По словам министра, Россия исходила из того, что Украина должна сохранять нейтральный статус.

«Мы признавали независимой другую Украину — ту, которая сохраняет нейтралитет, а не государство, закрепляющее в Конституции курс на вступление в НАТО», — отметил Лавров.