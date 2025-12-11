Путин в Индии
11 декабря, 14:45

«Киевское руководство тонет»: Почему Коломойский* заговорил о покушении на Миндича

Обложка © ТАСС / EPA / STR, © djc.com.ua

Украинский олигарх Игорь Коломойский* в ходе судебного заседания заявил о попытке покушения на Тимура Миндича, так называемого «кошелька» Владимира Зеленского и главного фигуранта дела о коррупции в «Энергоатоме». Политолог Сергей Станкевич согласен, что попытка преступления могла иметь место.

По его словам, слишком много людей из Киева заинтересованы в том, чтобы Миндич навсегда замолчал. При этом эксперт отметил, что реальную картину произошедшего вряд ли удастся установить, а сам Коломойский*, как опытный интриган, мог вбросить сведения для раскручивания информационной атаки против своих врагов, начиная с Владимира Зеленского.

В Раде заявили, что нападавшие перепутали дома Коломойского* и Миндича
Это может быть лишь первым информационным ударом, за которым последуют другие, особенно когда начнётся реальный судебный процесс над олигархом. При этом аналитик счёл маловероятной версию о том, что Коломойского* «купили на Банковой».

«Во-первых, какой смысл его перекупать, зачем он нужен? А во-вторых, ему это категорически не нужно. Он видит, что нынешнее киевское руководство тонет. И зачем ему связываться с тонущими и во что-то сомнительное ещё влипать? У него собственных проблем достаточно», — заключил собеседник 360.ru.

Коломойский*: Для покушения на Миндича использовали оружие из посольства Украины в Израиле
Напомним, ранее Игорь Коломойский* заявил в суде, что 28 ноября было совершено покушение на сбежавшего с Украины Тимура Миндича. По его данным, подозреваемый в коррупции бизнесмен в настоящее время скрывается в Израиле. Однако в полиции Израиля заявили, что ничего не знают о покушении.

* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

Борис Эльфанд
