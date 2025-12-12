Четыре автомобиля провалились под асфальт из-за прорыва теплотрассы в Петербурге
На улице Маршала Казакова в Кировском районе Санкт-Петербурга из-за прорыва трубы с горячей водой под асфальт провалились четыре припаркованных автомобиля. Об этом сообщает ТАСС.
Два человека получили ожоги. Медики оказали помощь на месте одному пострадавшему, второго доставили в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.
Прорыв трубы на улице Маршала Казакова. Видео Telegram / Прокуратура г. Санкт-Петербурга
Как сообщили в петербургской «Теплосети», компания готова компенсировать ущерб владельцам повреждённого имущества. На устранение аварии и ремонт трубопровода потребуется около суток. По факту происшествия проводится проверка.
А 10 декабря в Петербурге вспыхнул мощный пожар. Один погибший был обнаружен при тушении огня. Пожарным удалось сдержать распространение пламени, локализовав его на площади в 1,5 тысячи квадратных метров. ЧП могло стать следствием многочисленных нарушений безопасности и порядка, что подтверждали проводимые ранее внеплановые проверки МЧС.
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonathan Weiss