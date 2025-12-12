Четыре автомобиля провалились под асфальт из-за прорыва теплотрассы в Петербурге

На улице Маршала Казакова в Кировском районе Санкт-Петербурга из-за прорыва трубы с горячей водой под асфальт провалились четыре припаркованных автомобиля. Об этом сообщает ТАСС.

Два человека получили ожоги. Медики оказали помощь на месте одному пострадавшему, второго доставили в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.

Прорыв трубы на улице Маршала Казакова. Видео Telegram / Прокуратура г. Санкт-Петербурга

Как сообщили в петербургской «Теплосети», компания готова компенсировать ущерб владельцам повреждённого имущества. На устранение аварии и ремонт трубопровода потребуется около суток. По факту происшествия проводится проверка.