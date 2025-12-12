Путин в Индии
11 декабря, 21:08

Четыре автомобиля провалились под асфальт из-за прорыва теплотрассы в Петербурге

На улице Маршала Казакова в Кировском районе Санкт-Петербурга из-за прорыва трубы с горячей водой под асфальт провалились четыре припаркованных автомобиля. Об этом сообщает ТАСС.

Два человека получили ожоги. Медики оказали помощь на месте одному пострадавшему, второго доставили в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.

Прорыв трубы на улице Маршала Казакова. Видео Telegram / Прокуратура г. Санкт-Петербурга

Как сообщили в петербургской «Теплосети», компания готова компенсировать ущерб владельцам повреждённого имущества. На устранение аварии и ремонт трубопровода потребуется около суток. По факту происшествия проводится проверка.

А 10 декабря в Петербурге вспыхнул мощный пожар. Один погибший был обнаружен при тушении огня. Пожарным удалось сдержать распространение пламени, локализовав его на площади в 1,5 тысячи квадратных метров. ЧП могло стать следствием многочисленных нарушений безопасности и порядка, что подтверждали проводимые ранее внеплановые проверки МЧС.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonathan Weiss

Артём Гапоненко
