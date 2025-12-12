Путин в Индии
12 декабря, 05:52

ПВО перехватила шестой БПЛА на подлёте к Москве

Обложка © GigaChat

Силы ПВО Минобороны сбили уже шестой беспилотник, летевший на Москву. Место падения обломков обследуют на наличие повреждений, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём канале в Max.

«Уничтожен беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — уточнил он.

ПВО отразила удар пятого беспилотника по Москве
А в Твери беспилотник ВСУ влетел в жилой дом, вызвав разрушения и пожар. Возгорание уже потушили. Пострадали семь человек, в больнице медпомощь получают трое взрослых и ребёнок.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

