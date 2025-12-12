Убивший полицейских террорист из Дагестана чувствовал безнаказанность из-за отца-чиновника

Организатор терактов в Дагестане в июне 2024 года Осман Омаров чувствовал безнаказанность, поскольку полагал, что ему всё сойдёт с рук из-за статуса его отца, бывшего главы Сергокалинского района. Об этом сказано в материалах суда, оказавшихся в распоряжении Life.ru.

«[Алибеков] видел, что [Осман Омаров] имея влияние мог позволить себе делать что угодно, он чувствовал безнаказанность, так как его отец был главой Сергокалинского района», — сказано в документах суда.

Согласно показаниям Алибекова, Омаров мог на глазах у полиции нарушать ПДД и позволял себе «делать что угодно». Он также отмечал, что Омарова все боялись, а сам мужчина неоднократно высказывался о необходимости расправы над правоохранителями. По словам фигуранта, он открыто призывать «уничтожать» сотрудников правоохранительных органов.

Суд оштрафовал Умарасхаба Алибекова на 50 тысяч рублей по статье о несообщении о готовящемся преступлении. Было установлено, что он знал о планах Омарова и ещё двух соучастников совершить теракт, но не проинформировал об этом правоохранительные органы.