Убийца собаки Симы хотел лечить семью от «непонятной простуды» жиром животного

67-летний Сергей Пай похитил и убил чужую собаку, заявив на допросе, что хотел таким образом вылечить свою семью от затяжной «непонятной простуды». Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает SHOT.

Похищение собаки. Видео © Telegram / SHOT

По словам задержанного, его жена и дочь несколько месяцев сильно кашляли, и ничего не помогало. Увидев в начале ноября на улице чёрно-белую собаку по кличке Сима, мужчина почему-то решил, что это и есть их спасение. Он планировал добавлять собачий жир в молоко для домочадцев, а мясо продать в интернете какому-нибудь корейскому ресторану.

Хозяйкой пропавшей собаки оказалась жительница Остафьево Ольга Леонова. В день кражи её супруг работал в гараже и ненадолго отпустил Симу с поводка погулять. У самого Сергея Пая есть жена, взрослый 34-летний сын и 27-летняя дочь.

Семья Пай оказалась в центре громкого уголовного дела о похищении домашних животных после ряда обвинений от владельцев собак в краже их питомцев. Предполагается, что целью была дальнейшая продажа в качестве мяса для корейских ресторанов. Этот вывод косвенно подтверждается тем, что в доме, где зарегистрирована семья, проживает около 50 граждан КНДР. Последним известным инцидентом стало как раз похищение шестилетней бордер-колли по кличке Сима. По утверждению хозяев, собаку несколько дней назад приманил и увез Сергей Пай. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.