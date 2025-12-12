Путин в Индии
12 декабря, 13:21

Подлежащие взысканию активы ЕС в России оценили в 10-15 трлн рублей

Обложка © Life.ru

Россия вправе взыскать через российские суды с иностранных компаний, вроде Euroclear, свой ущерб от заморозки наших активов на Западе. Дело в том, что зарубежные организации тоже имеют в РФ свои активы, а значит можно обратить на них взыскание в качестве ответной меры. Так полагает завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков Президентской академии Александр Абрамов.

«К сожалению, финансовый регулятор в России не раскрывает информацию о стоимости активов нерезидентов, заблокированных на счетах типа «C». По моим очень-очень примерным оценкам, эта сумма может составлять около 1015 трлн руб. Это средства преимущественно в акциях российских компаний», пояснил он в беседе с ТАCС.

Такую позицию поддержала доцент факультета экономических наук НИУ ВШЭ Анна Федюнина. Она уверена, что в теории это возможно, но вопрос упирается в то, какие суммы хранятся у той же компании Euroclear в России. Однако эксперт допустила, что ЕС в ответ может пойти на ещё более жёсткие меры. По её мнению, надо рассматривать все сценарии.

Euroclear готов защищаться в российских судах по искам о блокированных активах
Напомним, ранее ЕС дал Еврокомиссии полномочия для бессрочной заморозки российских активов. Однако ЦБ РФ полон решимости развязать судебную войну с ЕК в случае кражи активов. Научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов заявил, что изъятие замороженных российских активов в пользу Украины может продлить конфликт на 2–3 года.

Татьяна Миссуми
