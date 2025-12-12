Подлежащие взысканию активы ЕС в России оценили в 10-15 трлн рублей
Обложка © Life.ru
Россия вправе взыскать через российские суды с иностранных компаний, вроде Euroclear, свой ущерб от заморозки наших активов на Западе. Дело в том, что зарубежные организации тоже имеют в РФ свои активы, а значит можно обратить на них взыскание в качестве ответной меры. Так полагает завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков Президентской академии Александр Абрамов.
«К сожалению, финансовый регулятор в России не раскрывает информацию о стоимости активов нерезидентов, заблокированных на счетах типа «C». По моим очень-очень примерным оценкам, эта сумма может составлять около 10 — 15 трлн руб. Это средства преимущественно в акциях российских компаний», — пояснил он в беседе с ТАCС.
Такую позицию поддержала доцент факультета экономических наук НИУ ВШЭ Анна Федюнина. Она уверена, что в теории это возможно, но вопрос упирается в то, какие суммы хранятся у той же компании Euroclear в России. Однако эксперт допустила, что ЕС в ответ может пойти на ещё более жёсткие меры. По её мнению, надо рассматривать все сценарии.
Напомним, ранее ЕС дал Еврокомиссии полномочия для бессрочной заморозки российских активов. Однако ЦБ РФ полон решимости развязать судебную войну с ЕК в случае кражи активов. Научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов заявил, что изъятие замороженных российских активов в пользу Украины может продлить конфликт на 2–3 года.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.