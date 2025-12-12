Ушаков допустил, что в Донбассе не будет военных, но будет Росгвардия
Обложка © Life.ru
На территории Донбасса со временем не будет военных, но останется Росгвардия, полиция и другие структуры, отвечающие за безопасность и порядок. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он подчеркнул, что прекращение боевых действий произойдёт только после полного вывода украинских войск оттуда.
«Вполне возможно, что там не будет непосредственно войск — ни российских, ни украинских. Да, но будет Росгвардия, будет наша полиция, будет всё, что нужно для соблюдения порядка и организации жизни», — пояснил Ушаков газете «Коммерсант».
Напомним, ранее британская газета The Telegraph сообщила, что Украина в ходе переговоров может рассмотреть возможность территориальных уступок в Донбассе при условии встречных шагов со стороны России. Позже Владимир Зеленский придумал провести референдум на данную тему. Однако в Кремле заявили, что Россия не будет рассматривать такой вариант в отношении Донбасса.
